24 ноября 2017, 10:38Криминал В Каменке в гостя на посиделках вонзили нож больше 150 раз Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство» в отношении жительницы города Каменки Пензенской области.

По данным следствия, 21-летняя девушка у себя дома в городе Каменке участвовала в застолье вместе с матерью, отчимом и его знакомым в ночь на 8 сентября. В процессе посиделок между ней и гостем случился конфликт, девушка схватила нож и ударила им мужчину в грудь несколько раз. Когда потерпевший упал, злоумышленница взяла еще один нож и стала поочередно вонзать оба орудия в жертву, нанеся более 150 ударов. Девушке никто не помешал, так как отчим уже спал, а мать была в другой комнате.

45-летний мужчина через некоторое время от полученных ранений скончался на месте.

«Как показала судебная экспертиза, психическое состояние жительницы Каменки в тот момент не позволило осознать опасность своих действий, она не могла руководить ими», - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В настоящее время уголовное дело направили в суд с утвержденным прокурором постановлением для применения к ней принудительных мер медицинского характера, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1182066/

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