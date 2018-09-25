25 сентября 2018, 10:01Общество

В Каменке в целях безопасности закрыли гостиницу

В Пензенской области прокурор проверил состояние противопожарной безопасности в гостинице, которую использует МУП «Каменское ЖКХ».

В результате проверки были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе не было необходимого количества огнетушителей, планов эвакуации, в помещении находились провода с нарушенной электроизоляцией.

Из-за угрозы жизни и здоровью постояльцев гостиницы прокурор обратился в Каменский городской суд с заявлением о запрете эксплуатации здания до устранения выявленных нарушений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время гостиница не работает, здание опечатали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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