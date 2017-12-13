13 декабря 2017, 15:04Происшествия В Каменке столкнулись «КамАЗ» и «десятка» В Каменском районе Пензенской области произошла авария, есть пострадавший.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, ДТП случилось на улице Ломовской, 2. Столкнулись «КамАЗ» под управлением 28-летнего мужчины и «ВАЗ-21102», за рулем которого был 77-летний водитель.

В аварии пострадала 77-летняя женщина, которая находилась в салоне легковушки. Ее с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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