В Каменке столкнулись две легковушки

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла 21 апреля в 13.02 в городе Каменка. На улице Советская столкнулись автомобили «ВАЗ-21093» и «ВАЗ-21110». Есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».