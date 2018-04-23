В Каменке столкнулись две легковушки

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23 апреля 2018, 10:01Происшествия
В Каменском районе Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла 21 апреля в 13.02 в городе Каменка. На улице Советская столкнулись автомобили «ВАЗ-21093» и «ВАЗ-21110». Есть пострадавшие, об их состоянии не сообщается.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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