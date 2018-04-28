В Каменке собственника ТЦ оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

В городе Каменке Пензенской области прокуратура проверила, как соблюдают требования пожарной безопасности в ТЦ «Центральный».

В результате проверки обнаружили несколько грубых нарушений. В частности, было установлено, что в здании отсутствует автоматическая установка пожаротушения, а в некоторых помещениях нет пожарных извещателей. В торговом центре не соблюдается ширина основных эвакуационных проходов, а на путях эвакуации находится торговое оборудование, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

По постановлению прокурора, собственнику торгового центра назначили штраф в 150 тысяч рублей. Чтобы устранить нарушения, в суд направили исковое заявление о закрытии ТЦ.

«Обеспечительные меры в виде запрета деятельности по эксплуатации здания судом поддержаны не были», - отметили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».