В Каменке школьникам предложили присоединиться к молодежному движению

Ученики начальной школы, основного звена и старшеклассники активно присоединяются к Российскому движению школьников. Проект подразумевает участие молодежи в общественно значимых мероприятиях, форумах, а также конкурсах. Одними из первых в регионе к движению примкнули ученики школы №9 из города Каменки Пензенской области.

Для 30 школьников провели необычный урок, который вместо преподавателя вели наставники - ученицы 11 класса. Старшеклассницы рассказали о Российском движении школьников.

«Появляется возможность общаться с другими людьми, профессионалами своего дела, получать делиться опытом. Это интеграция между школами, районами и даже регионами», - отметила ученица средней общеобразовательной школы №9 им. Кирилла и Мефодия Каменки Анастасия Керенская.

Из 700 учеников этой школы в движение вступили 200 человек. Для плодотворной работы ребятам не пришлось изменять учебную программу и расписание дополнительных кружков. В учреждении несколько лет существовали организации активистов для учеников начальных классов и совет старшеклассников «Цветик-семицветик». После присоединения к всероссийскому школьному проекту перед ребятами открылись новые возможности: международные конкурсы и форумы оказались доступнее, а поездки за пределы региона стали регулярными. Их самыми активными участниками считаются ученики начальной школы.

«Если ребенок будет с малого возраста любознательным, то к окончанию школы, он сформулирует свои мысли, идеи и сможет определиться с профессией», - сказал директор средней общеобразовательной школы №9 им. Кирилла и Мефодия Каменки Игорь Данилов.

Ребята уже посетили Калугу, Калининград и Москву. Все проекты, которые они разработали на платформах форумов и конкурсов, школьники привозят обратно, в стены родного учебного учреждения, и реализуют их на практике. К примеру, так в школе на информационно-медийном направлении появилось радио.

«Радио - это очень интересно. Тяжело в плане того, что заинтересовать нужно слушателя. Потому что все в школе разные, вкусы отличаются, трудно подобрать что-то, чтобы понравилось всем», - отметила ученица средней общеобразовательной школы №9 им. Кирилла и Мефодия Каменки Наталья Ранчина.

Пензенские учащиеся готовятся к масштабному событию: форуму, посвященному Дню рождения Российского движения школьников. Старшеклассники намерены придумать насыщенную программу по каждому направлению: гражданская активность, личностное, информационно-медийное и военно-патриотическое развитие. Количество площадок и спикеров станет известно ближе к дате проведения форума. Ориентировочно, он пройдет осенью 2018 года (6+).