20 сентября 2018, 16:04Происшествия

В Каменке шесть пожарных тушили деревянный пристрой

В Каменском районе Пензенской области произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 19 сентября в 6.00 в городе Каменка на улице Щорса вспыхнул деревянный пристрой жилого дома. Огонь полностью уничтожил его. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7458479/

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