В Каменке шесть пожарных тушили деревянный пристрой

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20 сентября 2018, 16:04Происшествия
В Каменском районе Пензенской области произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 19 сентября в 6.00 в городе Каменка на улице Щорса вспыхнул деревянный пристрой жилого дома. Огонь полностью уничтожил его. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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