В Каменке шесть пожарных тушили деревянный пристрой

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 19 сентября в 6.00 в городе Каменка на улице Щорса вспыхнул деревянный пристрой жилого дома. Огонь полностью уничтожил его. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».