В Каменке прошла спартакиада трудовых коллективов

Около 1000 жителей Пензенской области на один день сменили рабочие места на спортивные площадки. В Каменке прошла региональная спартакиада трудовых коллективов. Любители физической культуры и спорта со всей области боролись за победу в десяти дисциплинах.

Армрестлинг - народный вид спорта, поэтому он давно стал частью спартакиады трудовых коллективов Пензенской области. В 2019 году она прошла в Каменке. Участникам нужно было справиться не только с оппонентами, но и с волнением, ведь на кону - путевка на всероссийский этап.

«Участвуем не первый раз. Каждый раз приезжаем. И, конечно, любой спортсмен желает выиграть и выйти на российский уровень», - отметила участница спартакиада Оксана Самошкина.

В мероприятии приняли участие около 1000 человек. Главное условие - возраст должен быть старше 25 лет. На каменском стадионе «Труд» они состязались в десяти видах спорта, среди которых - волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, перетягивание каната, шахматы и армрестлинг. Кроме того, прошли соревнования среди спортивных семей.

«Очень важно, что в Пензенской области развивается массовая физическая культура и спорт, в том числе - в трудовых коллективах. Очень здорово, что среди них есть спортсмены», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По итогам региональных соревнований будет сформирована сборная региона, которая выступит на всероссийской Спартакиаде трудовых коллективов. Она стартует 12 сентября в Тамбове (0+). Пензенцам предстоит защищать звание сильнейшей команды страны, завоеванное в 2017 году в Чебоксарах.