13 апреля 2017, 14:37Общество В Каменке прошел семинар по развитию алкогольного рынка Начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Нина Богач в Каменке провела семинар для представителей сферы торговли и предпринимательства, посвященный вопросам развития алкогольного рынка региона.

«Работа семинара открылась выставкой, на которой была презентована широкая линейка местной алкогольной продукции. Основной вопрос, которому было уделено внимание на семинаре, - представленность алкогольной продукции местного производства в торговых объектах региона», - сообщили в пресс-центре областного правительства.

В рамках семинара участники обсудили мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции и легализации алкогольного рынка, которые систематически проводятся в рамках мониторинга на территории муниципальных образований, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Участники тематического мероприятия рассмотрели правовые аспекты реализации алкогольной продукции, был затронут и рассмотрен вопрос изменений законодательства по применению контрольно-кассовой техники при денежных расчетах с населением, вопрос соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при реализации пищевой продукции.

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