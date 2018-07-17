В Каменке произошла смертельная авария. ФОТО

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17 июля 2018, 15:04Происшествия
В Каменском районе Пензенской области днем 17 июля произошло страшное ДТП. Об этом в Сети сообщил местный житель.
Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе «Типичная Каменка» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что столкнулись отечественная легковушка и микроавтобус.
На снимках видно, что микроавтобус получил сильные механические повреждения в районе бампера, а легковушка превратилась в груду металла.
Подписчики группы в комментариях добавили, что в результате аварии погибла женщина.
Официальной информации о случившемся нет.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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