16 июля 2018, 09:31Происшествия

В Каменке произошел пожар

В Каменском районе Пензенской области вечером 15 июля вспыхнул огонь.

Сообщение о пожаре в городе Каменка поступило на пульт дежурного в 19.45. На улице Строителей загорелся сарай. В результате огонь полностью уничтожил строение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин.

Причины происшествия устанавливаютсям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7187987/

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