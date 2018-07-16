В Каменке произошел пожар

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16 июля 2018, 09:31Происшествия
В Каменском районе Пензенской области вечером 15 июля вспыхнул огонь.
Сообщение о пожаре в городе Каменка поступило на пульт дежурного в 19.45. На улице Строителей загорелся сарай. В результате огонь полностью уничтожил строение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин.
Причины происшествия устанавливаютсям, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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