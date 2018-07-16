В Каменке произошел пожар

Сообщение о пожаре в городе Каменка поступило на пульт дежурного в 19.45. На улице Строителей загорелся сарай. В результате огонь полностью уничтожил строение, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин.

Причины происшествия устанавливаютсям, пишет ИА «Пенза-Пресс».