20 июля 2017, 15:37Общество

В Каменке продавали спиртное с признаками фальсификации

В ходе проверки пензенских магазинов и предприятий общественного питания специалистами минсельхоза были найдены нарушения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мониторинга в Каменке на ул. Белинской выявили факт продажи спиртного с признаками фальсификации марки.

Информацию о нарушении направили в территориальный отдел полиции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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