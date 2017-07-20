В Каменке продавали спиртное с признаками фальсификации

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20 июля 2017, 15:37Общество
В ходе проверки пензенских магазинов и предприятий общественного питания специалистами минсельхоза были найдены нарушения.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мониторинга в Каменке на ул. Белинской выявили факт продажи спиртного с признаками фальсификации марки.
Информацию о нарушении направили в территориальный отдел полиции, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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