25 июля 2017, 11:04Происшествия В Каменке «Приора» сбила пешехода В Пензенской области отечественная легковушка сбила пешехода.

В городе Каменке Пензенской области водитель «Лады Приоры» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и одна единица спецтехники.

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