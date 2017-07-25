В Каменке «Приора» сбила пешехода

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25 июля 2017, 11:04Происшествия
В Пензенской области отечественная легковушка сбила пешехода.
В городе Каменке Пензенской области водитель «Лады Приоры» сбил пешехода. О состоянии пострадавшего официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и одна единица спецтехники.
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