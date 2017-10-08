09 октября 2017, 10:36Происшествия В Каменке пешеход оказался под колесами иномарки В Каменском районе Пензенской области случилась авария.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 8 октября в 18.29 на улице Садовой в городе Каменка Renault Logan сбил пешехода. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Для ликвидаций последствий аварии потребовалась помощь трех человек и спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5939419/

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