В Каменке отчим бил пасынка топором по руке и голове

Как удалось выяснить, он находился дома вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой. 37-летний отчим, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по неизвестным пока причинам, сначала ударил мальчика головой об пол, а затем схватил топор и нанес ему не менее одного удара по голове и руке. Злоумышленник скрылся с места преступления.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Покушение на убийство малолетнего». В рамках расследования будут исследованы условия воспитания и содержания потерпевшего, а также изучена и дана оценка работе органов профилактики безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетних, которая проводилась с данной семьей», - прокомментировала старший помощник руководителя СУСК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Сейчас мальчик находится на лечении в Пензенской областной детской клинической больнице имени Филатова. Его отчима полицейские задержали в Каменке в ту же ночь. Следователи выясняют мотивы совершения преступления и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.