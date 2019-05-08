В Каменке обнаружили обгоревшие медали Великой Отечественной войны

Память о войне, сожженная в огне. Накануне праздника Великой Победы в городе Каменке Пензенской области обнаружили несколько десятков обгоревших юбилейных медалей - в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их нашел один из местных жителей. Совершенно случайно - гуляя возле реки Атмис.

Представители местной власти назвали такую находку вопиющей. Сейчас чиновники разбираются в ситуации, но уверены, что эти медали - не из Каменского района.

На обычной прогулке вдоль речки Сергей Дочкин обнаружил нечто невероятное. В сожженной куче травы и мусора мужчина заметил, как блестит что-то металлическое. Подойдя поближе, он понял - это медали. Их было не меньше десятка. На некоторых была видна надпись - «50 лет победы в Великой Отечественной войне».

«Мне как человеку, у которого воевали дед и другие родственники, было очень горестно это видеть», - рассказал он.

Всего в кострище удалось отыскать более 40 памятных знаков. Сколько времени медали там находились - сказать сложно, как и предположить, почему награды 24 -летней давности оказались разбросанными по земле. Сергей Дочкин обнаружил их в начале улицы Мира. Как оказалось, возле берега мусор и траву убирала местная жительница. По ее словам, она не видела награды.

Такими медалями в 1995-м награждали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей. 24 года назад в Каменском районе их было более 1500 людей. Учет ведут в управлении соцзащиты населения районной администрации. Однако в 95-м выдачей медалей занимались не социальные работники.

«Тогда городская администрация по своей доверенности получала их на основании наших списков. Скорее всего, библиотекари заполняли, проходил торжественный процесс вручения, потом отчитывались. Это, конечно, вопиющий случай, просто в голове не укладывается, как так могло получиться», - рассказал начальник управления социальной защиты населения администрации Каменского района Сергей Подушкин.

В городской администрации Каменки уверены, что эти медали не могли принадлежать местным жителям. Учет наград ведут очень строго. К каждому памятному знаку прилагается удостоверение. Списки ветеранов, которые должны получить награды, отправляют в региональное правительство. Медали, оставшиеся невостребованными, обязаны вернуть в правительство Пензенской области.

«Даже если предположить, что кому-то не вручили медаль, может быть, на тот момент кто-то умер, она давалась родственникам, если и они не забирали, то это все по описи сдавалось. Поэтому мы предполагаем, что они попали на нашу территорию откуда-то», - сказал глава администрации Каменки Анатолий Дуданов.

Специалисты не считают, что это была кража. Памятные знаки не представляют материальной ценности. С сентября 2010-го, по поручению президента страны, юбилейные медали перестали быть государственными наградами.

Теперь работники соцзащиты и администрации планируют провести служебное расследование. Необходимо найти архивные данные, чтобы разобраться, кто же из ветеранов в 95 году так и не получил свою награду.