В Каменке ночью сгорел деревянный дом

По предварительным данным, в городе Каменка на улице Гайдара в 3.26 вспыхнул срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю им все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».