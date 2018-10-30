В Каменке ночью сгорел деревянный дом

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30 октября 2018, 10:33Происшествия
В Каменском районе Пензенской области ночью 30 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в городе Каменка на улице Гайдара в 3.26 вспыхнул срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю им все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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