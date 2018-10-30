30 октября 2018, 10:33Происшествия

В Каменке ночью сгорел деревянный дом

В Каменском районе Пензенской области ночью 30 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в городе Каменка на улице Гайдара в 3.26 вспыхнул срубовой дом. Огонь полностью уничтожил кровлю им все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар семь человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 48
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7634891/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ