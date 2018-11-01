01 ноября 2018, 10:02Происшествия

В Каменке неизвестный сбил пешехода

В Каменском районе Пензенской области произошло ДТП.

По предварительным данным, в городе Каменка на улице Белинского 31 октября в 18.02 неизвестный автомобиль сбил пешехода. О состоянии пострадавшего ничего не известно. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что марка автомобиля и личность водителя устанавливаются.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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