В Каменке неизвестный сбил пешехода

По предварительным данным, в городе Каменка на улице Белинского 31 октября в 18.02 неизвестный автомобиль сбил пешехода. О состоянии пострадавшего ничего не известно. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что марка автомобиля и личность водителя устанавливаются.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».