В Каменке неизвестная машина сбила пенсионера

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28 апреля 2017, 16:01Происшествия
В городе Каменка Пензенской области произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Садовой возле дома № 54.
Водитель на неустановленном авто сбил 67-летнего мужчину. С травмами пешехода увезли в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Причины аварии устанавливаются.
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