В Каменке началось строительство футбольного поля с подогревом

В городе Каменке Пензенской области будут играть в футбол вне зависимости от времени года. На стадионе «Дорожник», где выступает одноименный клуб, началось строительство нового поля. Покрытие, как и раньше, будет искусственным, однако его главной особенностью станет подогрев. Это позволит проводить матчи даже зимой.

Сейчас вместо спортсменов на стадионе «Дорожник» в Каменке можно увидеть лишь строителей. Работы только начались. В данный момент готовится основание для будущего футбольного поля. Следующий этап - укладка инженерных сетей, ведь новый искусственный газон будет с подогревом.

«В Каменке любят футбол, многие в него играют. Есть как детские команды, так и взрослые. Сейчас активно идет строительство: все оборудование - на месте, начались подготовительные работы», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Как идут работы, увидел губернатор. Иван Белозерцев посетил Каменку с рабочим визитом. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» на строительство было выделено 50 миллионов рублей. В течение нескольких лет на территории региона должно появиться несколько искусственных полей с подогревом.

Кроме самого газона, там будут оборудованы новые световые опоры. Также глава региона поручил установить навес, закрывающий трибуны. Окончательный график работ еще формируется, однако специалисты говорят, что поле стадиона «Дорожник» будет готово через полтора-два месяца.