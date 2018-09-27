27 сентября 2018, 14:36Происшествия

В Каменке мотоцикл влетел в легковушку

В Каменском районе Пензенской области утром 27 сентября произошло ДТП.

По предварительным данным, в 8.38 в городе Каменке на улице Суворова столкнулись мотоцикл NanFang и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал один человек. О его состоянии в пресс-службе областного управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7495123/

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