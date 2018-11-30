В Каменке медики удерживали буйного пациента с ножом в машине

Установлено, что 3 октября фельдшеры в машине «скорой» оказывали медицинскую помощь сильно пьяному юноше. В какой-то момент парень достал из кармана нож-бабочку с девятисантиметровым клинком и стал намахиваться на медиков.

Врачи были вынуждены выйти из машины, а водитель стал держать дверь, чтобы молодой человек не добрался до них. Парень принялся бить ногами по салону и продолжал размахивать ножом. Таким образом сотрудники «скорой помощи» продержали дебошира до приезда полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В настоящее время уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».