В Каменке легковушка сбила пешехода

В городе Каменка Пензенской области в ночь на 29 октября произошла авария.

По предварительным данным, 28 октября в 21.54 на улице Гражданской автомобиль «ВАЗ-211540» сбил пешехода. Состояние пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».