В Каменке легковушка сбила пешехода

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29 октября 2018, 15:06Происшествия
В городе Каменка Пензенской области в ночь на 29 октября произошла авария.
По предварительным данным, 28 октября в 21.54 на улице Гражданской автомобиль «ВАЗ-211540» сбил пешехода. Состояние пострадавшего в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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