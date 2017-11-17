17 ноября 2017, 13:07Происшествия В Каменке гражданин Молдовы пытался расплатиться фальшивкой Пензенская полиция задержала гражданина Молдовы по подозрению в сбыте поддельных денег.

В Каменке продавец магазина сообщила в полицию, что неизвестный купил букет цветов и расплатился банкнотой номиналом пять тысяч рублей. Аппарата для проверки денег в магазине не было, поэтому продавец приняла купюру. Впоследствии заявительница поняла, что это - фальшивка и позвонила в полицию.

Полицейские установили причастность к преступлению 49-летнего гражданина республики Молдова, который проживал в Каменке. Его задержали, он признался в содеянном.

Гражданин сообщил, что осенью работал в Подмосковье и ему выдали зарплату этой купюрой. Полученными деньгами мужчина пытался расплатиться в магазине Каменки, но когда кассир проверила банкноту, сказала, что купюра является фальшивой, и попросила его задержаться до приезда сотрудников полиции. Однако гражданин взял деньги и ушел. После этого он пошел в цветочный магазин.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит восемь лет лишения свободы и штраф - до одного миллиона рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Если у вас есть денежная купюра с признаками подделки, следует немедленно обратиться в ОВД. Допуская дальнейший оборот, вы совершаете преступление, за которое Уголовный кодекс предусматривает строгую ответственность», - напоминает пресс-служба регионального УМВД России.

Происшествия

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