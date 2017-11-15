15 ноября 2017, 11:33Общество В Каменке главбуху дали год за присвоение имущества В Пензенской области бывшего главного бухгалтера МУП ЖКХ осудили за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения.

В апреле 2014 года главный бухгалтер МУП ЖКХ «Междуреченское», зная о задолженности предприятия перед бывшим работником на 9 800 рублей, решила забрать эти деньги. Для этого она сделала от своего имени авансовый отчет на сумму 11 365 рублей. В графе «подотчетное лицо» женщина вместо данных бывшего главного бухгалтера указала свои.

«В сумму она включила реально существующую перед ней задолженность на 2707 рублей, незаконно получив право требовать с МУПа выплаты задолженности на 9 829,5 рублей, фактически перед ней отсутствовавшей», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

С апреля 2014 года по 25 мая 2015 года женщина изготовила несколько расходников, по которым незаконно получила еще 9 829,5 рублей.

Суд назначил женщине один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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