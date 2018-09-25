В Каменке экс-чиновница подписала липовые бумаги, чтобы получить премию

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 26 июля 2017 года женщина заключила договор с МУП ЖКХ «Междуреченское» на ремонт кровли здания и площадки перед входом в администрацию сельсовета. Через неделю она подписала акт приемки работ и справку об их стоимости, хотя ремонт выполнен не был.

В августе и ноябре 2017 года со счета администрации Междуреченского сельсовета подрядчику были перечислены 60 037 руб.

Оказалось, что документы чиновница подписала, чтобы получить премию за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.

В результате женщине назначили штраф – 10 тысяч рублей. Эти средства пойдут в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».