В Каменке экс-чиновница подписала липовые бумаги, чтобы получить премию

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25 сентября 2018, 11:02Криминал
Бывшую главу администрации Междуреченского сельсовета Каменского района Пензенской области осудили за служебный подлог.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 26 июля 2017 года женщина заключила договор с МУП ЖКХ «Междуреченское» на ремонт кровли здания и площадки перед входом в администрацию сельсовета. Через неделю она подписала акт приемки работ и справку об их стоимости, хотя ремонт выполнен не был.
В августе и ноябре 2017 года со счета администрации Междуреченского сельсовета подрядчику были перечислены 60 037 руб.
Оказалось, что документы чиновница подписала, чтобы получить премию за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей.
В результате женщине назначили штраф – 10 тысяч рублей. Эти средства пойдут в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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