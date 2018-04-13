В Каменке директор присвоила казенные деньги

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13 апреля 2018, 09:31Криминал
37-летнюю жительницу Каменки Пензенской области осудили за присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.
Следствием установлено, в сентябре 2017 года директор МУП ЖКХ «Головинщинское» получила 4500 рублей от жителя села за выполненные по договору работы по установке бетонных колец на территории частного домовладения. Однако в кассу деньги женщина не внесла, а потратила их.
«В ходе расследования уголовного дела ущерб муниципальному предприятию злоумышленница возместила», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
В итоге суд приговорил женщину к году условно с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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