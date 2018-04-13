В Каменке директор присвоила казенные деньги

Следствием установлено, в сентябре 2017 года директор МУП ЖКХ «Головинщинское» получила 4500 рублей от жителя села за выполненные по договору работы по установке бетонных колец на территории частного домовладения. Однако в кассу деньги женщина не внесла, а потратила их.

«В ходе расследования уголовного дела ущерб муниципальному предприятию злоумышленница возместила», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В итоге суд приговорил женщину к году условно с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».