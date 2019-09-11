В Каменке девушка с ножом пыталась вернуть задержанного полицией друга

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11 сентября 2019, 15:37Криминал
В Каменском районе Пензенской области возбудили два уголовных дела в отношении 33-летнего мужчины и его 21-летней знакомой.
Сотрудники полиции города Каменки получили информацию о том, что мужчина, который несколько раз не являлся в полицию на регистрацию, находясь под административным надзором, пришел к своей подруге в гости. Сотрудники МВД приехали к ним и потребовали, чтобы гражданин проследовал в отдел.
Мужчина к этому моменту был уже пьян и категорически отказался выполнить просьбу. Более того, он ударил старшего участкового уполномоченного и порвал рукав его форменной куртки. Полицейские остановили дебошира и повели в машину. В подъезде их догнала спутница жителя Каменки, с ножом в руках она просила отпустить задержанного, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти, на девушку завели дело по той же статье, но за угрозу.
Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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