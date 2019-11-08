В Каменке благоустроили несколько дворов

Чисто, светло и комфортно. В городе Каменке Пензенской области завершили работы по благоустройству внутридворовых территорий. Город уже третий год участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина. Теперь новыми лавочками, ночными фонарями и асфальтом в своем дворе могут похвалиться жители улиц Космонавтов и Чернышевского.

Жильцам домов №8 и 10 по улице Чернышевского в Каменке теперь не страшно выйти во двор даже в непогоду. Тропинки и тротуары теперь покрыты новым асфальтом. Отдельно стоят две удобные лавочки - отдыхать на них можно даже вечером, ведь здесь будет светло благодаря светодиодным светильникам.

«Мы хотели, чтобы нам заасфальтировали дворовую территорию», - сказала старшая по дому №10 Наталья Сергеева.

Та же радость - у жителей улицы Космонавтов. Особенно у маленьких - в их распоряжении появилась современная детская площадка. Играть на ней приходит детвора и из соседних дворов.

«У нас были очень плохие дороги. Даже таксисты не соглашались к нам ехать. Сейчас у нас все хорошо. Будем следить теперь за всем этим. Нужно еще посадить цветочки», - отметила жительница дома №1 по ул. Космонавтов Лидия Ерганова.

Преображение двора не стоило жильцам дома №1 и 3 ни рубля. А вот площадка появилась по их отдельной инициативе и на условиях софинансирования. Жильцам нужно было собрать 5% от необходимой суммы. Также за свой счет они установили камеры видеонаблюдения. Теперь их двор стал образцовым.

«В этой программе участвовали два дома. Жильцы других домов также могут поучаствовать в программе», - сказал и. о. главы администрации Каменки Сергей Рылякин.

В этом году в Каменке благоустроили девять внутридворовых территорий. Работы были выполнены на 19 миллионов 500 тысяч рублей. За все три года участия в программе «Формирование комфортной городской среды» объем финансирования составил 48 миллионов, из которых подавляющая часть - средства федерального бюджета, а остальное - деньги из областной и городской казны.