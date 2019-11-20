В Каменке бизнесмен лишился источника дохода за нарушение закона

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20 ноября 2019, 17:59Общество
В городе Каменке Пензенской области наказали предпринимателя, который нанял на работу мигрантов без оформления и разрешения на трудовую деятельность.
В двух торговых точках быстрого питания работали пятеро граждан Республики Таджикистан. Несмотря на требования закона, работодатель не стал заключать с ними трудовые договоры.
Более того, у одного из иностранцев в сентябре 2019 истек срок действия патента, позволяющего осуществлять трудовую деятельность. Однако работу тот не бросил.
Привлечение к труду иностранных граждан при отсутствии у них патента и уклонение от оформления соответствующего договора стало основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности. Одну из точек закрыли на 90 суток, начиная с 1 ноября.
Также бизнесмена оштрафовали на 5 000 рублей.
«С четырьмя иностранными гражданами заключены трудовые договоры. Иностранный гражданин без права осуществления трудовой деятельности на территории региона от работы отстранен», - добавили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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