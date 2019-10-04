В Каменке активисты намерены разобраться с уборкой у контейнерных площадок

В городе Каменке Пензенской области жители жалуются на некачественный вывоз мусора. Отходы скапливаются возле контейнерных площадок, хотя сами баки в большинстве случаев - полупустые. Разобраться в ситуации на место выехали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Гора отходов возле контейнерной площадки в Каменке, по словам местных жителей, постоянно растет и шириться. Алексей Фролов вспоминает, что однажды она достигла таких размеров, что полностью перекрыла заезд к дому. В сложившейся ситуации винит жителей. По его мнению, они фактически сами устроили несанкционированную свалку. Вместе со строительным мусором стали выбрасывать бытовой.

Региональный оператор, который отвечает непосредственно за контейнерную площадку, свои обязательство выполняет.

Территория чистая, баки наполовину пусты. А вот кто должен отвечать за территорию около - вопрос спорный.

«В тех рамках, в которых прописан закон, на данный момент это -ответственность собственника контейнерной площадки. Соответственно, в данном случае, я думаю, убирать должен муниципалитет», - отмечает Сергей Мельников, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Активисты регионального отделения ОНФ заглянули и в другие дворы районного центра. Возле городской администрации - картина аналогичная. Рядом с контейнерной площадкой - гора из веток и сухой травы. На месте стала очевидной еще одна проблема - отсутствие подходов к мусорным бакам.

«Для граждан это неудобно. Им приходится пробираться вот по этим условиям, по грязи. Здесь очень наглядно мы можем наблюдать следы от тяжелой техники. Это, видимо, как раз мусоровоз, который вот эту грязь развозит по дороге. Это, конечно, отрицательный момент», - отметил Вадим Матюшин, эксперт регионального отделения Общероссийского

народного фронта.

По оценке активистов Общероссийского народного фронта, то, что они увидели в Каменке, характерно для многих районов Пензенской области. Они намерены установить тех, кто причастен к замусориванию территорий, и найти ответственных за очистку.