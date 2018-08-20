20 августа 2018, 12:31Общество

В каких сферах чувствительнее всего реагируют на возраст работника

Россияне готовы продолжать работать на том же месте, где трудились до выхода на пенсию, пока это возможно, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, лояльнее всего к возрасту сотрудников относятся в бюджетной сфере. А вот в частном секторе дело обстоит иначе. Там возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет, наиболее чувствительны сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы.

В России планируют решить вопрос с трудоустройством людей старше 50 лет. По словам главы Минтруда Максима Топилина, на эти цели планируется выделить в будущем около 5 млрд рублей. 

«Надо задуматься о бесплатном обучении людей предпенсионного возраста. Жизнь меняется, некоторые специальности уходят в прошлое. Надо, чтобы люди зажигались новыми идеями, перспективами. Я бы как предприниматель отдал бы предпочтение более возрастному сотруднику, у которого уже есть мудрость и опыт», - отметил бизнесмен из Пензы Виталий Бржезовский.

Напомним, 21 августа по вопросу предстоящих изменений в пенсионной системе проведут парламентские слушания. В Пензенской области уже завершился сбор предложений граждан - за месяц их поступило более 600. Второе чтение законопроекта намечено на осень.

Общество
просмотров 115
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ