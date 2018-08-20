В каких сферах чувствительнее всего реагируют на возраст работника

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 августа 2018, 12:31Общество
Россияне готовы продолжать работать на том же месте, где трудились до выхода на пенсию, пока это возможно, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, лояльнее всего к возрасту сотрудников относятся в бюджетной сфере. А вот в частном секторе дело обстоит иначе. Там возможности для трудоустройства начинают сокращаться уже после 45 лет, наиболее чувствительны сфера продаж, IT-технологии, маркетинг, финансы.
В России планируют решить вопрос с трудоустройством людей старше 50 лет. По словам главы Минтруда Максима Топилина, на эти цели планируется выделить в будущем около 5 млрд рублей.
«Надо задуматься о бесплатном обучении людей предпенсионного возраста. Жизнь меняется, некоторые специальности уходят в прошлое. Надо, чтобы люди зажигались новыми идеями, перспективами. Я бы как предприниматель отдал бы предпочтение более возрастному сотруднику, у которого уже есть мудрость и опыт», - отметил бизнесмен из Пензы Виталий Бржезовский.
Напомним, 21 августа по вопросу предстоящих изменений в пенсионной системе проведут парламентские слушания. В Пензенской области уже завершился сбор предложений граждан - за месяц их поступило более 600. Второе чтение законопроекта намечено на осень.
20 августа 2018, 19:23Пензенские полицейские выявили 90 нарушений правил мотоциклистами
20 августа 2018, 19:19В Пензе планируют производить доступные биомеханические протезы
20 августа 2018, 19:16В Пензе на Шуисте завершается благоустройство школы
20 августа 2018, 19:14В Пензе прошел областной фестиваль «Спас»
20 августа 2018, 19:09Пензенские активисты исследуют все реки и водоемы области
20 августа 2018, 19:06В Пензенской области запустят пять свинокомплексов нового формата
20 августа 2018, 19:02В Засечном стартовал областной педагогический форум
20 августа 2018, 17:58Юные пензенцы смогут быстрее получить медсправки в школу