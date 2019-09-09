В избиркоме огласили предварительные итоги выборов в Пензенской области

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09 сентября 2019, 13:36Бизнесновости
Председатель регионального избиркома Александр Синюков утром 9 сентября предоставил журналистам предварительные результаты голосований по выборам депутатов в трех городских округах, а также в районах Пензенской области.
Согласно предварительным данным, в городе Заречном на выборы явились 24,26% избирателей, 13 мандатов, предположительно, получат единороссы, 11 – самовыдвиженцы и один – коммунисты. В Кузнецке явка составила 29,51%, из 22 мест в Собрании представителей 16 получат члены партии «Единая Россия», четыре – самовыдвиженцы и по одному – «Справедливая Россия» и «КПРФ».
В Пензе, напомним, явка составила 30,78%. По одномандатным округам, предварительно, из 25 мандатов в Гордуме 15 – у ЕР, девять – у КПРФ, один получит самовыдвиженец. Более подробные итоги с фамилиями кандидатов можно посмотреть здесь. По партийным спискам (это еще 10 мандатов) определенность появится 16 сентября.
Явка избирателей на выборы депутатов Собрания представителей Пензенского района составила 64,19%. 15 мандатов получат единороссы, два – коммунисты, один – самовыдвиженец. Еще по трем мандатам, как отмечается в документе избиркома, «нет данных».
На дополнительных выборах в Собрания представителей Городищенского, Иссинского, Камешкирского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Нижнеломовского, Пачелмского, Тамалинского районов мандаты, предварительно, получают единороссы. Отметим, что явка избирателей в целом по региону составила 46,05%, проголосовало 496 782 человека.
Самая низкая явка среди районов области отмечена в рабочем поселке Пачелма Пачелмского района – 29,69%, самая высокая, 100% - в Сулеймановском сельсовете Неверкинского района.
Копии документов, подтверждающих данную информацию, имеются в распоряжении информационного агентства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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