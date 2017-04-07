В историческом центре Пензы не будут строить высотки

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07 апреля 2017, 19:51Общество
О развитии города и его исторического центра, а также о сохранении памятников культуры в пятницу, 7 апреля, говорили в эфире радиостанции «Эхо Пензы». Гостями программы «События и мнения» (16+) стали главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе и председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.
Исторический центр Пензы не должен быть изуродован точечной высотной застройкой. В ближайшее время будут приняты соответствующие градостроительные нормы, благодаря которым в районе старого города не появятся многоэтажные сооружения. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Пензы» рассказал главный архитектор области Леонид Иоффе.
«На сегодняшний день у нас с управлением архитектуры города находится в завершении работа по центральной исторической части Пензы, где мы устанавливаем ограничения по высоте, проведя дифференциацию всех кварталов по высотным объектам», - сказал он.
Проект находится в заключительной части и в скором времени будет вынесен на публичное обсуждение.
Герои прямого радиоэфира также обсудили возможности развития исторической территории. Первый вариант - это разработка охранных зон, которые будут включать в себя определенные параметры застройки. Второй вариант - изменение границ защитных зон. Кроме того, историческую территорию можно сохранить, включив ее в перечень исторических поселений как федерального, так и регионального значения
«Что самое интересное, в случае, если территория включена в перечень исторических поселений, то органы местного самоуправления обязаны все изменения, которые проходят в документах территориального планирования и градостроительного зонирования, согласовывать с органом охраны памятников», - отметил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.
Как выяснилось в ходе эфира, планируется модернизация улично-дорожной сети центральной исторической части города. В настоящее время готовится рабочая документация.
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