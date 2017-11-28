28 ноября 2017, 12:33Общество

В Иссинском районе восстановили пассажирские перевозки

В Иссинском районе Пензенской области прокуроры проверили организацию регулярных перевозок пассажиров.

Во время проверки было обнаружено, что после приостановки в августе 2017 года деятельности ОАО «Иссинская АТП» перевозка пассажиров прекратилась.

Администрация района не приняла никаких мер к восстановлению. В связи с этим прокурор внес главе представление, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Регулярные перевозки пассажиров в районе возобновили благодаря привлечению другой транспортной компании, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество
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