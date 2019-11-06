В Иссинском районе в огне пострадал мужчина

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06 ноября 2019, 11:03Происшествия
В Иссинском районе Пензенской области произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.
По предварительным данным, 5 ноября в 18:09 вспыхнул срубовой дом на улице Садовой в селе Моровка. Пламя полностью уничтожило жилище и надворные постройки.
В результате пожара пострадал 64-летний мужчина. Его состояние в пресс-службе не уточнили.
Тушили горящий дом пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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