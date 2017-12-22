22 декабря 2017, 17:04Происшествия В Иссинском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок В Иссинском районе Пензенской области машина улетела в кювет, в ДТП пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 21 декабря в четыре часа вечера на 41-м километре дороги «Лунино-Исса». «Лада Приора», водителем которой был 28-летний мужчина, съехала в кювет и опрокинулась.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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