В Иссинском районе строят дом культуры на 100 мест

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, строительство учреждения на 100 мест ведется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В настоящее время завершены земляные работы по устройству котлована под фундамент, самого фундамента и по кирпичной кладке стен. Скоро начнутся работы по цементной стяжке полов, устройству перекрытий и кирпичной кладки фронтона здания.

Общая стоимость работ по контракту – 28 млн 944,78 тыс. руб. В ноябре 2020 года планируется ввести объект в эксплуатацию, добавили в министерстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».