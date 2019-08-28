В Иссинском районе строят дом культуры на 100 мест

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28 августа 2019, 17:39Культура
В селе Каменный Брод Иссинского района Пензенской области строят новый дом культуры.
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, строительство учреждения на 100 мест ведется в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
В настоящее время завершены земляные работы по устройству котлована под фундамент, самого фундамента и по кирпичной кладке стен. Скоро начнутся работы по цементной стяжке полов, устройству перекрытий и кирпичной кладки фронтона здания.
Общая стоимость работ по контракту – 28 млн 944,78 тыс. руб. В ноябре 2020 года планируется ввести объект в эксплуатацию, добавили в министерстве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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