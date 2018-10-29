В Иссинском районе столкнулись кроссовер и большегруз

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29 октября 2018, 12:34Происшествия
В Иссинском районе Пензенской области утром 29 октября произошло ДТП.
По предварительным данным, в 8.45 на 333 километре трассы Р-158 «Н. Новгород – Саратов» столкнулись автомобили Kia Sportage и «МАЗ». В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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