В Иссинском районе столкнулись кроссовер и большегруз

По предварительным данным, в 8.45 на 333 километре трассы Р-158 «Н. Новгород – Саратов» столкнулись автомобили Kia Sportage и «МАЗ». В результате аварии пострадал человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Устраняли последствия происшествия три человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».