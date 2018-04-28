28 апреля 2018, 14:34Происшествия

В Иссинском районе сгорел дом

В Иссинском районе Пензенской области произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 28 апреля в 2.25 в совхозе Маяк. На улице Снежная загорелся деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили горящее строение восемь сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин. По данному факту проводится проверка, эксперты выясняют причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6829029/

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