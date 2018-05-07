В Иссинском районе опрокинулся кроссовер, есть пострадавшие

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07 мая 2018, 17:58Происшествия
В Иссинском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 6 мая в 9.17 около центральной усадьбы «Маяк». Автомобиль Hyundai Creta съехал в кювет и опрокинулся.
В ведомстве добавили, что в результате аварии есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.
Ликвидировали последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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