07 мая 2018, 17:58Происшествия

В Иссинском районе опрокинулся кроссовер, есть пострадавшие

В Иссинском районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 6 мая в 9.17 около центральной усадьбы «Маяк». Автомобиль Hyundai Creta съехал в кювет и опрокинулся.

В ведомстве добавили, что в результате аварии есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.

Ликвидировали последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6866027/

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