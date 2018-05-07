В Иссинском районе опрокинулся кроссовер, есть пострадавшие

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 6 мая в 9.17 около центральной усадьбы «Маяк». Автомобиль Hyundai Creta съехал в кювет и опрокинулся.

В ведомстве добавили, что в результате аварии есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.

Ликвидировали последствия происшествия два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».