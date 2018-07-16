В Иссинском районе опрокинулась легковушка

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16 июля 2018, 16:07Происшествия
В Иссинском районе Пензенской области утром 16 июля произошла авария.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 8.48. На 330 километре дороги Р-158 опрокинулся автомобиль «ВАЗ-21150». Машина получила сильные механические повреждения. О наличии пострадавших неизвестно.
Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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