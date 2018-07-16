16 июля 2018, 16:07Происшествия

В Иссинском районе опрокинулась легковушка

В Иссинском районе Пензенской области утром 16 июля произошла авария.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 8.48. На 330 километре дороги Р-158 опрокинулся автомобиль «ВАЗ-21150». Машина получила сильные механические повреждения. О наличии пострадавших неизвестно.

Устраняли последствия происшествия три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7189951/

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