В Иссинском районе одинокая женщина погибла в огне

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20 июня 2019, 15:06Происшествия
Ночью 20 июня в Иссинском районе Пензенской области вспыхнул пожар.
Возгорание деревянного дома в селе Дмитриевка на улице Центральной произошло около часа ночи. Когда пожар потушили, в комнате нашли тело 57-летней хозяйки дома, женщина жила одна.
«При первоначальном осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пензенской области.
По данному факту началась проверка, устанавливаются причины возникновения пожара и все обстоятельства гибели сельчанки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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