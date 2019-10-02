В Иссинском районе обнаружили мертвого мужчину в сгоревшем сарае

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 00:20. В селе Булычево на улице Привокзальной загорелся сарай площадью 80 квадратных метров. В результате строение уничтожено полностью.

«После тушения огня обнаружено тело мужчины 1966 года рождения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются причины возникновения пожара.

Сотрудники МЧС призывают жителей Пензенской области быть бдительнее и аккуратнее при обращении с огнем. Неосторожность и беспечность может стоить человеческой жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».