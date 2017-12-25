В Иссинском районе двое мужчин напали на пенсионерку

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25 декабря 2017, 19:11Криминал
В Иссинском районе Пензенской области полицейские поймали преступников, которые ворвались в чужой дом и чуть не убили 90-летнюю хозяйку гирей. Причиной такого поступка стал поиск спиртного.
В доме в селе Долгоруково Иссинского района произошло жестокое преступление. Следы крови на полу, стенах и подушках. Двое мужчин напали на пожилую женщину. Пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны сколько раз ударили по голове двухкилограммовой гирей.
«Установлено, что злоумышленники решили проникнуть в дом потерпевшей, так как рассчитывали найти у неё дома спиртное. Оба подозреваемых уже знали расположение комнат, так как ранее уже заходили в дом. При этом им было известно, что сын хозяйки находится в отъезде и кроме нее в доме никого нет», - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Спиртное злоумышленники не нашли и покинули дом. Через некоторое время пострадавшая смогла подняться и обратиться за помощью к соседке.
«Я испугалась. Прибежала. Она сидит на стуле около стола, голову развязала - у нее кровища течет», - рассказала соседка Евгения Буренина.
Соседка позвонила сыну потерпевший, а он вызвал полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители - мужчины 36-ти и 43-ти лет, в содеянном они признались. Кстати, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Один из злоумышленников месяц назад вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Теперь возбуждено новое уголовное дело. Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы. 90-летняя потерпевшая сейчас находится в больнице.
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