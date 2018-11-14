14 ноября 2018, 10:02Происшествия

В Иссинском районе 10 пожарных тушили горящий дом

В Иссинском районе Пензенской области произошел пожар.

По предварительным данным, 13 ноября в 16.53 в селе Ново-Терехсвятское загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7693969/

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