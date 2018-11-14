В Иссинском районе 10 пожарных тушили горящий дом

По предварительным данным, 13 ноября в 16.53 в селе Ново-Терехсвятское загорелся кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 10 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».