15 января 2019, 16:38Происшествия

В Иссинскои районе огонь превратил дом в пепел

В Иссинском районе Пензенской области произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 14 января в 17.20 в селе Архаровка на улице Приовражной вспыхнул деревянный дом. Пламя полностью уничтожило жилище и надворные постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту возгорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7838269/

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