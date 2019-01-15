В Иссинскои районе огонь превратил дом в пепел

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 14 января в 17.20 в селе Архаровка на улице Приовражной вспыхнул деревянный дом. Пламя полностью уничтожило жилище и надворные постройки. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар семь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту возгорания проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».