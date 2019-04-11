11 апреля 2019, 11:33Происшествия

В Иссе разбился мотоциклист

В Пензенской области в Иссинском районе на улице Садовой мотоцикл врезался в бордюр, за рулем был 28-летний мужчина.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе шести часов вечера. В результате ДТП мотоциклист получил множество травм. Его доставили в больницу.

«По факту аварии проводится проверка», - добавили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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