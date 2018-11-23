В Иссе перевернулась «десятка», есть пострадавший

23 ноября на трассе в поселке Исса Пензенской области произошло ДТП.

Авария случилась в 10.00 на 357-м километре трассы Р-158. Автомобиль «ВАЗ-2110» улетел с дороги и перевернулся. В результате пострадал один человек. Его состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Последствия аварии устраняли три человека с помощью машины спецтехники. По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».