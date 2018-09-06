В Иссе осудили мужчину, который замучил на глазах у детей кота

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06 сентября 2018, 19:44Происшествия
В поселке Исса Пензенской области осудили местного жителя, который на глазах у детей хладнокровно расправился с бездомным котом. Именно они сообщили взрослым о жестоком обращении с животным.
Местный житель, когда готовился к застолью в одном из заброшенных домов, оставил на столе тарелку с нарезанной колбасой. В момент, когда мужчина отвлекся, кусок утащил бездомный кот. Чтобы проучить воришку он поймал животное и несколько раз ударил его. Свидетелями расправы стали четыре малолетних ребенка.
«Дети всегда очень остро реагируют на такие вещи, особенно если действия совершаются с такой жестокость, не уверена, что даже я бы выдержала», - сказала исполнительный директор пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.
Именно маленькие свидетели первыми рассказали о случившемся родителям, а после - полицейским. Правоохранители сразу же приступили к проверке.
«Если раньше это было не такой болезненной темой для общественности, то сейчас по каждому факту правоохранительные органы стараются довести дело до конца, наказать людей, которые плохо обращаются с животными», - сказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Из года в год количество уголовных дел, которые возбуждают по статье «Жестокое обращение с животными», становится больше. Если в 2016 было заведено лишь одно, то за девять месяцев 2018 года - уже четыре. Отделаться штрафом у живодеров уже не получится.
Иссинца ждет семь месяцев исправительных работ, а также удержание в доход государства 10% от заработной платы.
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